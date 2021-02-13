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HaberlerMagazin Haberleri 'Çukur'da 'Cumali Koçovalı'nın şaşırtan değişimi!
13.02.2021 - 12:17 |

'Çukur'da 'Cumali Koçovalı'nın şaşırtan değişimi!

Show TV dizisi 'Çukur'un 116'ncı bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İki yıllık zaman atlamasından sonra her şeyin değiştiği dizide, Necip Memili'nin hayat verdiği 'Cumali Koçovalı' karakteri de değişimiyle dikkat çekti.

'Çukur'da 'Cumali Koçovalı'nın şaşırtan değişimi!
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Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur dizisinin 116'ncı bölümü, 15 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yeni bölüme, mahalledeki büyük değişim damga vuracak.

Çukurda Cumali Koçovalının şaşırtan değişimi

YAMAÇ'I GÖRÜNCE ŞOKE OLDU!
İki yıl boyunca tutsak edilen ve işkencelere uğrayan Yamaç Koçovalı, Aliço ve Emmi'nin yardımıyla kurtulduktan sonra bambaşka bir yere dönüşen mahallede ailesini ve sevdiklerini bulmaya çalışacak.

Çukurda Cumali Koçovalının şaşırtan değişimi

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin ön izleme sahnesinde; Her zaman siyah takım elbise ve beyaz gömlekli tarzıyla bilinen Cumali Koçovalı, bu defa pijamalı ve yelekli haliyle dikkat çekiyor. Evini gözetleyen kişinin peşinden koşan Cumali, karşısında kardeşi Yamaç'ı görünce büyük şok yaşıyor. Yıllar sonra kavuşan Cumali ve Yamaç, sarılarak hasret gideriyor.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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