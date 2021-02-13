'Çukur'da 'Cumali Koçovalı'nın şaşırtan değişimi!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur dizisinin 116'ncı bölümü, 15 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yeni bölüme, mahalledeki büyük değişim damga vuracak.

YAMAÇ'I GÖRÜNCE ŞOKE OLDU!

İki yıl boyunca tutsak edilen ve işkencelere uğrayan Yamaç Koçovalı, Aliço ve Emmi'nin yardımıyla kurtulduktan sonra bambaşka bir yere dönüşen mahallede ailesini ve sevdiklerini bulmaya çalışacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin ön izleme sahnesinde; Her zaman siyah takım elbise ve beyaz gömlekli tarzıyla bilinen Cumali Koçovalı, bu defa pijamalı ve yelekli haliyle dikkat çekiyor. Evini gözetleyen kişinin peşinden koşan Cumali, karşısında kardeşi Yamaç'ı görünce büyük şok yaşıyor. Yıllar sonra kavuşan Cumali ve Yamaç, sarılarak hasret gideriyor.