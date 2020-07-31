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31.07.2020 - 14:58 |

Çukur'da setler yeniden kuruluyor

Show TV'nin Çukur dizisinin, dördüncü sezonunun provaları başladı. Dizinin çekimleri ise 10 ya da 15 Ağustos'ta olacak.

Çukur'da setler yeniden kuruluyor
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Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine, karantina sürecinde sosyal mesafeye uyulması açısından çekimlerine ara verilmişti. Aras Bulut İynemli, Hazal Subaşı, Damla Sönmez, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili gibi pek çok ismi kadrosunda bulunduran Çukur'un yeni sezon çekimleri için tarih belli oldu. Dizinin 4. sezon provaları başladı. Çekimlerin ise 10 ya da 15 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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