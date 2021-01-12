Çukur'da sürpriz ayrılık! Usta oyuncu veda etti

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Damla Sönmez'in paylaştığı 'Çukur', 11 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çukur'un son bölümünde Cengiz Erdenet devri kapandı.

KULKAN VE ÇAĞATAY'DAN BABALARINA TUZAK

Son bölümde; Çağatay ve Kulkan babaları Cengiz Erdenet'in devrinin bittiğini düşündükleri için beklenmedik bir karar aldı. Yamaç'ı arayan Kulkan, Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi.

Şirketin başına geçmek isteyen Çağatay, Kulkan'la birlikte plan yaparak Cengiz Erdenet'i Koçovalılar'a teslim etti. Tüm adamlarını otelden çeken Çağatay, babası Cengiz'i tek başına ve silahsız bir şekilde bıraktı. Yamaç ve Cumali ise otele gelerek Cengiz Erdenet'i kaçırdı.

'CENGİZ ERDENET' ÖLDÜ

Finalde ise Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme şansını tanıdı. Cengiz Erdenet ise zehirlenmek yerine silahla kendini vurarak intihar etti. Böylece 'Çukur'da 'Cengiz Erdenet' rolünü oynayan ünlü oyuncu Mustafa Avkıran da 111. bölümde diziye veda etti.