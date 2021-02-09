09.02.2021 - 15:23 |
'Çukur'un final tarihi belli oldu
Show TV'nin uzun soluklu dizisi Çukur'un merakla beklenen final tarihi netleşti. Dizi, 23 Ekim 2017 tarihinde Sow TV'de yayın hayatına başlamıştı.
Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı 'Çukur' 4. sezonuyla final yaparak ekrana veda edecek. Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan dizi 10 Mayıs Pazartesi veya 17 Mayıs'ta final bölümüyle ekrana gelecek.