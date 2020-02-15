Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

542'inci bölümüyle ekrana gelen 'Arka Sokaklar' dizisi, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9,39 reyting, 20,52 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar', yeni bölümüyle 21 Şubat Cuma günü 20.00’de Kanal D’de.