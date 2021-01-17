17.01.2021 - 07:00 |
Cumanın galibi değişmedi
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi ‘Arka Sokaklar’ önceki akşam ekrana gelen 573’üncü bölümüyle, günün en çok izlenen yapımı oldu.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi ‘Arka Sokaklar’ önceki akşam ekrana gelen 573’üncü bölümüyle, günün en çok izlenen yapımı oldu. Başrolünde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’ın bulunduğu yapım, Tüm Kişiler’de 8.68 reyting ve 17.73 izlenme payı alarak, zirvede yer aldı.