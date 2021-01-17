Cumanın galibi değişmedi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi ‘Arka Sokaklar’ önceki akşam ekrana gelen 573’üncü bölümüyle, günün en çok izlenen yapımı oldu. Başrolünde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’ın bulunduğu yapım, Tüm Kişiler’de 8.68 reyting ve 17.73 izlenme payı alarak, zirvede yer aldı.