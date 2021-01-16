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16.01.2021 - 13:17 |

Cuma gününün galibi değişmedi: Arka Sokaklar

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 15 Ocak Cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

Cuma gününün galibi değişmedi: Arka Sokaklar
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Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 573'üncü bölümü, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 8.68 reyting 17.73 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu 'Arka Sokaklar', yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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