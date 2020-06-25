Cüneyt Arkın: Babam beni 'memleket' diye severdi

Cüneyt Arkın'ın Instagram paylaşımı şöyle:

"Babam beni memleket diye severdi. Bozkıra ait ne varsa gözlerindeydi. Yüzü baştan aşağı Anadolu. Elleri kocaman nasırlı. Mevsimleri giyerdi. Köy ekmeği, yeşil soğan yerdi. Beni 'Memleketim' diye severdi. Dağını, taşını, toprağını, çiçeğini, böceğini, koyununu, kuzusunu, gecesini, yıldızlarını, yağmurlarını, halkını çok seviyorum bu 'memleketin' derdi. 'Hala doyamadım onlara'. 'Memleketime doyamadım.' 'Nasıl bırakıp giderim onları.' Oysa ölümden korkmazdı. Kurtuluş Savaşı gazisiydi. Birkaç kere yaralanmıştı. Vücudu şarapnel parçalarıyla doluydu. Ama biz vatan için dövüştük, her şey vatan için diye övünmezdi. İstiklal Savaşı madalyası vardı. Ama takmazdı. 'Övünmek olur' diye. Kanlı boğuşmada yüzlerce arkadaşı toprağa düşmüş, şehit olmuşlardı. Dönüp onlara bakamamıştı bile. Hemen önünde düşman ateş kustuğundan. Bir bu silah arkadaşlarını anardı. Sessiz, minnet, şükranla. Ancak ateşi çok yükselip yatağa düştüğünde sayıklardı. 'Az kaldı arkadaşlar, ileri.' Öldü. Çok oldu. Hala sesini duyuyorum. 'Az kaldı oğlum, ileri."