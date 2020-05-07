MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cüneyt Arkın: Ruhuna dokunan insan bul
07.05.2020 - 09:38 |

Cüneyt Arkın: Ruhuna dokunan insan bul

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 51 yıllık eşi Betül Cüreklibatur’a aşkını sosyal medya hesabından bir kez daha ilan etti.

Cüneyt Arkın: Ruhuna dokunan insan bul
ABONE OL

Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatur ile olan fotoğrafını, “Ruhuna dokunan insan bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven” notuyla paylaştı.

Usta oyuncu, daha önce de “Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül’den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu” demişti.

Cüneyt Arkın, Betül (Işıl) Cüreklibatur ile 1969 yılında evlendi. Çiftin Kaan ve Murat adlarında iki oğlu var.

Cüneyt Arkın: Ruhuna dokunan insan bul

Bengü: Sizi yiyebilir miyim lokum hanım?Selim Selimoğlu ile mutlu evliliği devam eden Bengü, 9 aylık kızı Zeynep’e yemek yedirdiği anları takipçileriyle paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahte sandılar

Sahte sandılar

Yalın hayranı

Yalın hayranı

‘D’ kupası gitti

‘D’ kupası gitti

Karantinada müzik

Karantinada müzik

Sıradaki Haber