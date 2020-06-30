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30.06.2020 - 09:29 |

Cüneyt Arkın'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, "hastaneye kaldırıldığı" yönünde çıkan haberleri yalanlandı. Arkın, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile iyi olduğunu söyledi.

Cüneyt Arkın'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Cüneyt Arkın, sosyal medyada yayılan asılsız iddialar sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Usta sanatçı, “Mesaj ve yorumlarda çok sorulması üzerine toplu olarak cevap verelim. Bazı sosyal medya hesaplarında 'sağlık durumu' başlıklı çıkan haberler asılsızdır. Bu haberlere itibar etmeyin. Her şey gayet iyi herhangi bir sorun sıkıntı yok” dedi.

Cüneyt Arkından sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Magazin Haberleri Bülteni (30 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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