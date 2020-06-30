Cüneyt Arkın'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cüneyt Arkın, sosyal medyada yayılan asılsız iddialar sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Usta sanatçı, “Mesaj ve yorumlarda çok sorulması üzerine toplu olarak cevap verelim. Bazı sosyal medya hesaplarında 'sağlık durumu' başlıklı çıkan haberler asılsızdır. Bu haberlere itibar etmeyin. Her şey gayet iyi herhangi bir sorun sıkıntı yok” dedi.