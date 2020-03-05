Rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerle TÃ¼rk sinemasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuranÂ CÃ¼neyt ArkÄ±n, sosyal medya hesabÄ±nÄ± oldukÃ§a aktif kullanÄ±yor. 82 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, eÅŸiyle olan pozlarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k takipÃ§ilerinin beÄŸenisine sunuyor.

Son gÃ¶nderisinde de eÅŸi BetÃ¼l ArkÄ±n'a yer veren usta sanatÃ§Ä±, eÅŸiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu.

EÅŸiyle Ã§ekilen pozunu yayÄ±nlayan ArkÄ±n, fotoÄŸrafa ÅŸu notu dÃ¼ÅŸtÃ¼:

"Ã–lÃ¼mden korkmuyorum. Sadece BetÃ¼l'den evvel Ã¶lmek isterim. Allah gÃ¶stermesin onun yokluÄŸunu , yalnÄ±z kalmak istemem. Bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne bir yere gittiÄŸinde bile onu Ã§ok Ã¶zlÃ¼yorum. Onsuz bir gÃ¼nÃ¼ bile dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum ya"Â