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05.03.2020 - 11:33 |

Cüneyt ArkÄ±n'dan samimi itiraf: Betül'den önce ölmek isterim!

YeÅŸilÃ§am'Ä±n efsane isimlerinden CÃ¼neyt ArkÄ±n, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±mÄ±nda eÅŸi BetÃ¼l ArkÄ±n'dan Ã¶nce Ã¶lmek istediÄŸini ve bunun nedenini aÃ§Ä±kladÄ±.

Cüneyt ArkÄ±n'dan samimi itiraf: Betül'den önce ölmek isterim!

Rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerle TÃ¼rk sinemasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuranÂ CÃ¼neyt ArkÄ±n, sosyal medya hesabÄ±nÄ± oldukÃ§a aktif kullanÄ±yor. 82 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, eÅŸiyle olan pozlarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k takipÃ§ilerinin beÄŸenisine sunuyor.

Son gÃ¶nderisinde de eÅŸi BetÃ¼l ArkÄ±n'a yer veren usta sanatÃ§Ä±, eÅŸiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu.

EÅŸiyle Ã§ekilen pozunu yayÄ±nlayan ArkÄ±n, fotoÄŸrafa ÅŸu notu dÃ¼ÅŸtÃ¼:

"Ã–lÃ¼mden korkmuyorum. Sadece BetÃ¼l'den evvel Ã¶lmek isterim. Allah gÃ¶stermesin onun yokluÄŸunu , yalnÄ±z kalmak istemem. Bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne bir yere gittiÄŸinde bile onu Ã§ok Ã¶zlÃ¼yorum. Onsuz bir gÃ¼nÃ¼ bile dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum ya"Â

CÃ¼neyt ArkÄ±ndan samimi itiraf: BetÃ¼lden Ã¶nce Ã¶lmek isterim

Magazin Haberleri Bülteni (5 Mart 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan haberleri...
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