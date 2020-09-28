28.09.2020 - 13:48 |
Cüneyt-Betül Arkın çiftinin set yorgunluğu
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Cüneyt Arkın, yıllar sonra setlere geri döndü. Arkın, önceki gün çekim sonrası eşi Betül Arkın ile arabanın içinde uyurken çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, seneler sonra 'Kuruluş Osman' dizisi ile setlere döndü. Arkın, ilk çekim günü sonrasında bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 83 yaşındaki oyuncunun yayınladığı karede, setten eşi ile eve dönerken araçta uyuya kaldığı görülüyor.
Cüneyt Arkın, o fotoğrafı; "Yorulmuşuz sanırım... ilk gün, Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla paylaştı.
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