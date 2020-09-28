MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cüneyt-Betül Arkın çiftinin set yorgunluğu
28.09.2020 - 13:48 |

Cüneyt-Betül Arkın çiftinin set yorgunluğu

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Cüneyt Arkın, yıllar sonra setlere geri döndü. Arkın, önceki gün çekim sonrası eşi Betül Arkın ile arabanın içinde uyurken çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Cüneyt-Betül Arkın çiftinin set yorgunluğu
ABONE OL

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, seneler sonra 'Kuruluş Osman' dizisi ile setlere döndü. Arkın, ilk çekim günü sonrasında bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 83 yaşındaki oyuncunun yayınladığı karede, setten eşi ile eve dönerken araçta uyuya kaldığı görülüyor.

Cüneyt Arkın, o fotoğrafı; "Yorulmuşuz sanırım... ilk gün, Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla paylaştı.

Cüneyt-Betül Arkın çiftinin set yorgunluğu

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili oğlundan açıklama geldiEvinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi. Usta oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Eren Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Hayati tehlikesi yok" dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ali Sürmeli sağlık durumu nasıl? Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Ali Sürmeli sağlık durumu nasıl? Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı! EDHO 166. bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı! EDHO 166. bölüm ne zaman?

MasterChef Didem Devay kimdir? Didem Devay kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Didem Devay kimdir? Didem Devay kaç yaşında, aslen nereli?

Emine Ün kimdir, kaç yaşında, nereli? Emine Ün'ün biyografisi

Emine Ün kimdir, kaç yaşında, nereli? Emine Ün'ün biyografisi

Sıradaki Haber