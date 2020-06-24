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HaberlerMagazin Haberleri Cüneyt Mete - Şeyma Korkmaz çiftinden eğlenceli poz!
24.06.2020 - 07:43 |

Cüneyt Mete - Şeyma Korkmaz çiftinden eğlenceli poz!

Oyuncu çift Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz, birbirlerini kucaklarken çekilen kareleri sosyasl medya hesaplarından paylaştı.

Cüneyt Mete - Şeyma Korkmaz çiftinden eğlenceli poz!
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenen Cüneyt Mete ile Şeyma Korkmaz'ın mutlu evlilikleri devam ediyor. Zaman zaman birlikte çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan çift, son olarak birbirlerini kucaklarken verdikleri pozları yayınladı.

Çiftin esprili pozlarını beğenen hayranları ise "Evlilikte birbirini taşımak önemli" gibi yorumlar yaptılar.

Cüneyt Mete - Şeyma Korkmaz çiftinden eğlenceli poz

Nusret Gökçe yağmurda denize atladıÜnlü etçi Nusret Gökçe tatil sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu Marmaris'te aldı. Sağanak yağışla birlikte kendisini denize atan Nusret, o anları Instagram hesabında paylaştı.
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Cadde Yazarları

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