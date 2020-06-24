Cüneyt Mete - Şeyma Korkmaz çiftinden eğlenceli poz!

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenen Cüneyt Mete ile Şeyma Korkmaz'ın mutlu evlilikleri devam ediyor. Zaman zaman birlikte çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan çift, son olarak birbirlerini kucaklarken verdikleri pozları yayınladı.

Çiftin esprili pozlarını beğenen hayranları ise "Evlilikte birbirini taşımak önemli" gibi yorumlar yaptılar.