CZN Burak kimdir, kaç yaşında? CZN anlamı nedir, Burak Özdemir aslen nereli?

CZN Burak kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan insanlara yaptığı yardımlar ile adından söz ettiren yardımları hazırladığı videolar ile kalıcı hale getiren CZN Burak sosyal medya adı ile bilinen Burak Özdemir, son olarak Diyarbakır'da bir ailenin yüzünde daha tebessüm oldu. CZN Burak'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki CZN Burak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

CZN BURAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir, 1995 yılında dünyaya geldi.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2011'de Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.

CZN NE DEMEK?

Burak Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.