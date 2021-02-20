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20.02.2021 - 12:00 |

CZN Burak, Will Smith'e pide pişirdi

Kamuoyunda 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü şef Burak Özdemir, Dubai'deki yeni restoranında ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

CZN Burak, Will Smith'e pide pişirdi
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Burak Özdemir'in Duabi'de bulunan restoranında geçtiğimiz aralık ayında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo yemek yemişti.

CZN Burak, Will Smithe pide pişirdi

CZN Burak, Instagram gönderisine, "21. yüzyılın en iyi futbolcusu ve CZN Burak, Dubai'de bir arada. Seni seviyoruz abi" notunu yazmıştı.

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"HOŞGELDİN ABİ"
Önceki gün de Hollywood'un ünlü aktörlerinden Will Smith de aynı restorandaydı. Will Smith'e özel pide hazırlayan sosyal medya fenomeni CZN Burak, ABD'li oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı ve videoyu, yaklaşık 21 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

CZN Burak, Will Smithe pide pişirdi

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