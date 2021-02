Daft Punk grubu dağıldı mı? Daft Punk grubu üyeleri kimlerdir?

Daft Punk grubu kimdir, dağıldı mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Fransız elektronik müzik grubu Daft Punk grubu yayınladıkları video ile ayrılık kararını duyurdu. Son 28 yılın en etkileyici dans şarkılarına imza atan Daft Punk grubu BBC'ye yaptığı açıklama ile dağılma kararını doğrularken gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi. Peki Daft Punk kimdir? Grubun üyeleri kimlerdir?

DAFT PUNK GRUBU NE ZAMAN KURULDU, GRUP ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Daft Punk, 1993 yılında Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter tarafından Paris'te kurulan bir Fransız elektronik müzik ikilisidir. Fransız house müzik hareketinin bir parçası olarak 1990'ların sonlarında popülerlik kazandılar; house müziğinin unsurlarını funk, techno, disko, rock ve synthpop ile birleştirerek takip eden yıllarda da başarılı oldular. 1999'dan bu yana halka açık görünümlerin çoğunda ve televizyonda robot kişilikleri üstlenmek ve nadiren röportaj vermek veya görünmek için süslü kask ve eldiven giydiler. İkili, 1996'dan 2008'e Ed Banger Records'un başkanı Pedro Winter (Meşgul P olarak da bilinir) tarafından yönetildi. İkili, ayrıldıklarını 22 Şubat 2021'de YouTube kanallarında "Epilogue" adlı bir video yayınlayarak duyurdu.

Daft Punk, bağımsız sanatçıların şarkılarına vokalsiz coverlar yapan bir grup olarak işe başladı. Progressive House'dan Funk'a, Elektro ve Techno'dan Hip-Hop'a kadar karışık, deneysel ve kendilerine özgü bir tarza sahip olan Daft Punk, 1993'te ilk single'ı "The New Wave"i yayınlandı. Ardından gelen single'ları "Da Funk", başarılı bir satış rakamına ulaşarak tüm dünyada tanınmalarını sağladı. 1997 yılında yayınlanan ilk albümleri "Homework", son derece başarılı oldu. Albümden çıkan "Around The World" single'ı, videosuyla da 90'lı yılların klasikleri arasındaki yerini aldı.

2001 yılında yayınlanan "Discovery" albümü, daha çok elektro-pop tarzındaydı ve listelerde iki numaraya kadar yükseldi. Bu albümdeki parçalar daha sonra yaptıkları anime film "Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem"in film müziklerini oluşturdu. Aynı yıl, canlı performanslarından oluşan "Alive 1997" albümü yayınlandı. İlk dönemlerinde grup, röportajlarda, müzik videolarında, canlı performanslarında, robot kıyafetleri ile çıkıyordu. "Homework" albümü zamanlarındaysa genelde maskelerle sahneye çıkan ikili "Discovery" albümüyle daha çok LED efektli kasklar, metal eldivenler giymeye başladı. Daha sonra bu görünüşleri de değişen Daft Punk, "Discovery"de kullandıkları kıyafetlerin daha basitleşmiş hallerini kullanmaya başladı. Buna rağmen ikilinin yüzlerinin gözüktüğü birkaç fotoğrafı da bulunmakta.

"Doğrusu bu kostümleri giyiyor olmamızın tek nedeni çekingenliğimiz. Ancak bunlar, kısa sürede dinleyicilerimizi heyecanlandıran öğeler oldular. Süper güçleri olan sıradan çocuklar olduğumuz hissini uyandırıyor olmalı." - Thomas Bangalter

İkilinin bir sonraki albümü ise 4 yıl sonra geldi. 6 haftada kaydedilen bu albüm "Human After All" adını taşıyordu. Albüm büyük bir liste başarısı elde edemedi. Daft Punk son olarak en iyi parçalarını bir araya topladıkları "Musique Vol. 1: 1993-2005" albümünü yayınladı. 23 Haziran 2007 tarihinde Turkcell Kuruçeşme Arena’da konser verdiler.

Daft Punk'ın 2013 Mayıs ayında Columbia Records, Sony Music etiketiyle Random Access Memories adlı yeni bir albümü yayınlandı. Büyük ve gizemli bir pazarlama kampanyası ile duyuruları yapılan albümün ilk single'ı Pharrell Williams eşliğindeki "Get Lucky" 19 Nisan 2013'te yayınlandı.

Los Angeles'ta bulunan Staples Center'da 26 Ocak 2014'te gerçekleştirilen 56. Grammy Ödülleri'nde Yılın Kaydı, Yılın Albümü, En İyi Düet/Grup Pop Performansı ve En İyi Dans/Elektronik Albümü olmak üzere toplam 4 dalda ödül alan ikili büyük başarı yakaladı.