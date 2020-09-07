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07.09.2020 - 14:33 |

Dağhan Külegeç 'Güldür Güldür' ekibinde

Yeni sezon hazırlıkları devam eden “Güldür Güldür Show”un kadrosuna oyuncu Dağhan Külegeç de dahil oldu.

Dağhan Külegeç 'Güldür Güldür' ekibinde
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Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadrosunda değişikliklerin olacağı programa uzun süredir ekranlarda olmayan Dağhan Külegeç katıldı.

Oyuncunun yeni sezonda yer alacağı, Güldür Güldür’ün sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafla duyuruldu.

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Cadde Yazarları

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