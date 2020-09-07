Dağhan Külegeç 'Güldür Güldür' ekibinde

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadrosunda değişikliklerin olacağı programa uzun süredir ekranlarda olmayan Dağhan Külegeç katıldı.

Oyuncunun yeni sezonda yer alacağı, Güldür Güldür’ün sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafla duyuruldu.