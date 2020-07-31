Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi kaç yılında çekildi?
Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen Hızlı ve Öfkeli film serisinin devamı niteliğinde olan ve serinin ikinci filmi olan Daha Hızlı Daha Öfkeli filminde polislikten ihraç edilen Brian O’Conner bir yarışta yakalanarak eski ekip arkadaşları tarafından yakalanır. Brian O’Conner'ın önüne iki seçenek koyulur kabul etmesi halinde ise sicilinin temizleneceği sözü verilir. Peki Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından bu akşam ekrana gelecek. Dün akşam serinin ilk bölümü ile ekrana gelen bu akşam ise serinin ikinci filmi olan Daha Hızlı Daha Öfkeli ile ekrana gelecek olan filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler filmi izlemeyi düşünen vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2 Fast 2 Furious (Daha Hızlı Daha Öfkeli), The Fast and the Furious filminin devamı niteliğinde olan 2003 ABD yapımı film. John Singleton'ın yönettiği filmde başrolleri Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Devon Aoki ve Ludacris paylaşmaktadır.
DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ KONUSU
Polislikten ihraç edilen Brian O’Conner, bir yarışta yakalanarak eski şefleri tarafından 2 seçeneğe maruz kalır. Eski şefleri, Brian'a verecekleri görevi yapması durumunda sicilinin temizlenmesi sözünü verir. Bu görev Miami kökenli ithalat-ihracatçı Carter Verone’in dolaşıma sokmaya çalıştığı kara parayla suçüstü yakalanmasıdır. Brian kendisine görevde eşlik etmesi için verilen ortağı kabul etmeyip, çocukluk arkadaşlarından olan Roman Pearce ile görüşmeye gider ve onunda sicilinin temizlenmesi karşılığında görevde eşlik etmesi için Pearce ile iş birliği yapar. Verone’i kıstırarak amacına ulaşmaya çalışan O’Conner, gizli ajan Monica Fuentes ile de iş birliğine girer.
OYUNCULAR
Paul Walker - Brian O'Conner
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Eva Mendes - Monica Fuentes
Cole Hauser - Carter Verone
Ludacris - Tej Parker
Thom Barry - Ajan Bilkins
James Remar - Ajan Markham
Devon Aoki - Suki
Amaury Nolasco - Orange Julius
Michael Ealy - Slap Jack
Mark Boone Junior - Dedektif Whitworth