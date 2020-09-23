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23.09.2020 - 14:13 |

Damla Can kimdir, kaç yaşında?

Survivor yarışması ile tanınan Damla Can'ın Murat Ceylan ile görüntülenmesi aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Eski Survivor yarışmacılarından olan ve yeni sezonda Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan ile görüntülenen Damla Can kimdir, kaç yaşında?

Damla Can kimdir, kaç yaşında?
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Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Damla Can katıldığı dönemlerde yarışmada başarılı bir profil sergilemişti. Aynı zamanda seyircinin sevdiği bir yarışmacı olan Damla Can ile ilgili aramalar arttı. İşte Damla Can'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...

DAMLA CAN KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Damla Can, küçük yaşlardan beri sportif faaliyetler içinde. Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

2016 yılında da Survivor yarışması içinde yer alan ve oldukça iyi bir performans göstererek finale kadar giden Damla Can, finalde kaybetmişti. 2018 yılında yeniden Survivor'a katılmıştı. Son sezonda Survivor Panoroma'da yorumcular arasında yer almıştır.

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