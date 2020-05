Damla Sönmez: Kalbimi çarptıran işlerde yer almayı seviyorum

Geleceğe dönük plan yapmadığını ve daha çok yaşadığı bugüne odaklandığını ifade eden Damla Sönmez, oyunculuğun kendisi için her zaman ve her koşulda çok özel olduğunu söyledi. “Rol almak istediğin bir projenin nasıl özelliklere sahip olmasını istersin?” sorusuna ise “Kalbimi çarptıran işlerde yer almayı seviyorum” cevabını veren Sönmez, heyecan duyduğu her projenin içinde yer almaktan büyük bir zevk ve mutluluk duyduğunun altını çizdi.