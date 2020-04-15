Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Dangal filmi 18 Ağustos 2017 yılında vizyona girdi. Başrollerinde usta yönetmen ve oyuncu olan Aamir Khan'ın yer aldığı filmi Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada büyük ses getiren filmler arasında adını yazdırmayı başardı. Dangal isminin Türkçe anlamı ise Güreş olarak biliniyor. Yani Hindistan'da güreş yarışmalarına Dangal ismi veriliyor. İşte Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

DANGAL NE DEMEK?

"Dangal", Hindistan'da güreş yarışlarına verilen isim. Dangal Türkçe olarak Güreşen Kişiler anlamını taşıyor.

DANGAL FİLMİ KONUSU

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır...

DANGAL OYUNCU KADROSU

Mahyavir Singh Phogat olarak Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur olarak Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat olarak Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta olarak Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari olarak Sanya Malhotra

Genç Babita olarak Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü olarak Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam olarak Girish Kulkarni