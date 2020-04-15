Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Dangal ne demek?
Dangal filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Nitesh Tiwari'nin yer aldığı Dangal filminin başrollerinde Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh yer alıyor. Son yıllara damga vuran Bollywood sinemasının iddialı filmleri arasında yer alan Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosunu sizler için derledik
Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Dangal filmi 18 Ağustos 2017 yılında vizyona girdi. Başrollerinde usta yönetmen ve oyuncu olan Aamir Khan'ın yer aldığı filmi Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada büyük ses getiren filmler arasında adını yazdırmayı başardı. Dangal isminin Türkçe anlamı ise Güreş olarak biliniyor. Yani Hindistan'da güreş yarışmalarına Dangal ismi veriliyor. İşte Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
DANGAL NE DEMEK?
"Dangal", Hindistan'da güreş yarışlarına verilen isim. Dangal Türkçe olarak Güreşen Kişiler anlamını taşıyor.
DANGAL FİLMİ KONUSU
Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır...
DANGAL OYUNCU KADROSU
Mahyavir Singh Phogat olarak Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur olarak Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat olarak Fatima Sana Shaikh
Genç Geeta olarak Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari olarak Sanya Malhotra
Genç Babita olarak Suhani Bhatnagar
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü olarak Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam olarak Girish Kulkarni