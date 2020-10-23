Danışman’dan ‘Yeniden Doğuş’

Uluslararası sanat arenasında adından övgüyle söz ettiren Gama Art Gallery, heykel sanatçısı Elif Özal Danışman’ın ‘Yeniden Doğuş / Farkındalık’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Galeriyi ziyaret edenler arasında, Can Danışman, Bedri Baykam ve Ahmet Ümit Danışman’ın da aralarında bulunduğu isimler vardı. Sanatçının genellikle bronz işlerinden oluşan sergide, reçine ve seramik eserler de yer alıyor. Doğanın temel güçleri ile aramızdaki bağı temsil eden çalışmalar,

12 Kasım’a kadar görülebilir.