Danla Bilic: Hoşuma giden bir iş gelmedi!

Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde dostlarıyla buluşan Danla Bilic, "YouTube üzerinden devam ediyorum. Herhangi bir televizyon projesiyle anlaşmış değilim. Daha doğrusu şu ana kadar hoşuma giden bir proje gelmedi ama olursa neden olmasın belki bir gün yapabilirim" diye konuştu.