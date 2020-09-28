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28.09.2020 - 14:09 |

Danla Bilic: Hoşuma giden bir iş gelmedi!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Bilic, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Danla Bilic: Hoşuma giden bir iş gelmedi!
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Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde dostlarıyla buluşan Danla Bilic, "YouTube üzerinden devam ediyorum. Herhangi bir televizyon projesiyle anlaşmış değilim. Daha doğrusu şu ana kadar hoşuma giden bir proje gelmedi ama olursa neden olmasın belki bir gün yapabilirim" diye konuştu.

Danla Bilic: Hoşuma giden bir iş gelmedi

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