Danla Bilic ile Cemal Can'ın pozları sosyal medyayı salladı

Cemal Can Canseven ile yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic birbirinden ayrılmıyor. İkili ,son olarak sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla takipçilerini mest ettiler.

Danla Bilic, paylaşımına "Biz hazırız" derken Cemal Can Canseven ise evlilik teklifine gönderme yaparak "O hayır dedi, maşallah" notunu düştü. İkilinin kostüm seçimleri ise oldukça beğenildi.

Öte yandan Survivıor 2020 yarışmacılarından Berkan'ın, bu pozlara "Düğüne çağırmadınız he" yazması dikkatlerden kaçmadı.

İki yakın arkadaş daha önce de evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti. Cemal Can Survivor'dayken, Danla Bilic'in espri yapmış ve "Şu an evli değiliz. Zamanında öyle bir dönemimiz oldu, 5 ay sürdü. Baktık evli yapamıyoruz, 'arkadaş kalalım' diye düşündük. Evet, ciddiyim. Can beni aldattığı için ayrıldık" demişti.

Bilic'in bu sözleri gerçek sanılmış ve günlerce konuşulmuştu.