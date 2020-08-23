MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Danla Bilic ile Cemal Can'ın pozları sosyal medyayı salladı
23.08.2020 - 13:57 |

Danla Bilic ile Cemal Can'ın pozları sosyal medyayı salladı

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven ile yakın arkadaşı Danla Bilic'in verdiği pozlar olay oldu. "Biz hazırız" notuyla Instagram hesabından kareleri paylaşan Danla Bilic, beğeni yağmuruna tutuldu.

Danla Bilic ile Cemal Can'ın pozları sosyal medyayı salladı
ABONE OL

Cemal Can Canseven ile yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic birbirinden ayrılmıyor. İkili ,son olarak sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla takipçilerini mest ettiler.

Danla Bilic, paylaşımına "Biz hazırız" derken Cemal Can Canseven ise evlilik teklifine gönderme yaparak "O hayır dedi, maşallah" notunu düştü. İkilinin kostüm seçimleri ise oldukça beğenildi.

Danla Bilic ile Cemal Canın pozları sosyal medyayı salladı

Öte yandan Survivıor 2020 yarışmacılarından Berkan'ın, bu pozlara "Düğüne çağırmadınız he" yazması dikkatlerden kaçmadı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Danla Bilic ve Cemal Can, Çeşme tatilinde

İki yakın arkadaş daha önce de evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti. Cemal Can Survivor'dayken, Danla Bilic'in espri yapmış ve "Şu an evli değiliz. Zamanında öyle bir dönemimiz oldu, 5 ay sürdü. Baktık evli yapamıyoruz, 'arkadaş kalalım' diye düşündük. Evet, ciddiyim. Can beni aldattığı için ayrıldık" demişti.

Bilic'in bu sözleri gerçek sanılmış ve günlerce konuşulmuştu.

23 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni23 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dayı-yeğen gezmesi

Dayı-yeğen gezmesi

Zebralı kombin…

Zebralı kombin…

Karantina tabloları sergilenecek

Karantina tabloları sergilenecek

Kano yaptılar

Kano yaptılar

Sıradaki Haber