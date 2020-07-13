Danla Bilic kaç yaşında? Danla Bilic kimdir, nereli?

Sosyal medya hesapları arasında ilk olarak Twitter hesabıyla tanınan Danla Bilic, Youtube'da makyaj videoları yaparak başarı elde etti. Instagram'da ise kendine özgü paylaşımlarda bulunan Danla Bilic büyük hayran kitlesine sahip. Danla Bilic bu aralar, en yakın arkadaşının Survivor'da yarışmasıyla da gündemde. En yakın arakadaşı Cemal Can Canseven'e büyük desteğiyle takdir gören Danla Bilic ara sıra Survivor paylaşımları da yapıyor. Survivor nedeniyle bu sıra sık sık televizyonda da adı anılan Danla Bilic kaç yaşında, kimdir? soruları peş peşe araştırılıyor. İşte Danla Bilic hakkında merak edilenler...

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Danla Bilic'in boyu 1.65'tir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Aktepe’dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır.