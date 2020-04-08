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08.04.2020 - 17:01 |

Danla Bilic kimdir, nereli? Instagram - Youtube - Twitter fenomeni Danla Bilic'in yaşı - boyu kaç?

Danla Bilic kimdir? Sosyal medya fenomenleri arasında büyük beğeni toplayan Danla Bilic'in takipçi sayısı oldukça fazla. Geçtiğimiz gün Survivor yarışmasında mücadele eden arkadaşı Cemal Can ile mesajlaşan Danla Bilic merak edildi. Peki Instagram - Youtube - Twitter fenomeni Danla Bilic nereli? Başarılı sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yaşı ve boyu kaç?

Danla Bilic kimdir, nereli? Instagram - Youtube - Twitter fenomeni Danla Bilic'in yaşı - boyu kaç?

Sosyal medya hayatına Twitter ile başlayan ardından Instagram ve Youtube ile devam eden Danla Bilic'in hayatı merak ediliyor. Sosyal medya fenomenliğini başarılı bir şekilde yürüten Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında ve nereli? Farklı sosyal medya platformlarında sık sık takip edilen Danla Bilic hakkında merak edilenler haberimizde...

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Danla Bilic'in boyu 1.65'tir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır.

Samimi ve doğal kişiliği sayesinde Youtube'da 2,5 milyona yakın, Twitter'da 2 milyon, Instagram'da ise 4,5 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, bir dönem kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlar yapmıştır.

Corona virüse yakalanan Esra Balamir'den haber varEsra Balamir, geçtiğimiz günlerde test yaptırmış ve covid-19 olduğunu açıklamıştı. Evinde tedaviye alınan Esra Balamir, takipçilerine 'iyiyim' mesajı verdi.
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Cadde Yazarları

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