‘Davet’ çıktı

Gülçin Ergül’ün 10 parçadan oluşan ‘Davet’ albümü, bugün Arpej Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşuyor. Projenin çıkış parçası ‘Beni Bu Rüyadan Uyandırma’, Murat Joker yönetmenliğinde kliplendirildi. Video’da şarkıcı ve dansçılara, Zeynep Bozkaya, Cihan Nacar, Esra Gürses ile Berfuğ Kıran’ın tasarımları giydirildi.