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HaberlerMagazin Haberleri David Beckham eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını paylaştı
21.09.2020 - 17:14 |

David Beckham eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını paylaştı

David Beckham, Spice Girls’ün eski üyesi ve ünlü moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını paylaşınca olay oldu.

David Beckham eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını paylaştı
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Gösteri dünyasının ünlü çifti Victoria Beckham ve David Beckham sosyal medyayı salladı. David Beckham, merdivenden çıkan eşi Victoria Beckham’ın kalçasını çekerek “iyi görünüyor” notuyla Instagram hesabından paylaştı. Ünlü çift geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalandıkları iddialarıyla gündem olmuştu.

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