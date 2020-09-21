21.09.2020 - 17:14 |
David Beckham eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını paylaştı
David Beckham, Spice Girls’ün eski üyesi ve ünlü moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını paylaşınca olay oldu.
Gösteri dünyasının ünlü çifti Victoria Beckham ve David Beckham sosyal medyayı salladı. David Beckham, merdivenden çıkan eşi Victoria Beckham’ın kalçasını çekerek “iyi görünüyor” notuyla Instagram hesabından paylaştı. Ünlü çift geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalandıkları iddialarıyla gündem olmuştu.