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26.10.2020 - 09:15 |

Defne Samyeli: Kalbime aynı anda iki erkek girmez

Defne Samyeli, önceki akşam Bebek’teki bir mekanda görüntülendi. Maske takmayan sunucu, sorular üzerine yedi kez Covid-19 testi yaptırdığını ve kendisine çok iyi baktığını söyledi.

Defne Samyeli: Kalbime aynı anda iki erkek girmez
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Defne Samyeli’ye Kanal D’nin “Sadakatsiz” dizisiyle gündeme gelen “Bir erkek aynı anda iki kadını sevebilir mi?” sorusu yöneltildi. “Bu konuda insanların hakkıdır veya hakkı değildir diyemem” yanıtını veren Samyeli, “Peki bir kadın aynı anda iki erkeği sevebilir mi?” sorusu üzerine ise “Bilmiyorum. Büyük de konuşmamak lazım. Benim kalbime aynı anda iki erkek girmez” dedi.

Defne Samyeli, 1.5 yıl aşk yaşadığı Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra, ünlü komedyenin Samyeli’yle beraberken Serenay Sarıkaya’yla da görüştüğü iddiası ortaya atılmıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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