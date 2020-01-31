Defne Samyeli: Kararım kesin, davayı açacağım!

Son dönemde Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' adlı kitabındaki iddialarla gündeme gelen Defne Samyeli, son olarak Sandal'a dava açacağını açıklamıştı.

Dün de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, “Mustafa Sandal kitabından sizinle ilgili bölümü çıkaracak, yine de dava açacak mısınız?” sorusu üzerine “Ben ‘dava açacağım’ deyip açmayanlardan değilim. Kararım kesin” dedi. (Hürriyet)