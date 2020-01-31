MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Defne Samyeli: Kararım kesin, davayı açacağım!
31.01.2020 - 08:46 |

Defne Samyeli: Kararım kesin, davayı açacağım!

Önceki aşkam Etiler'de görüntülenen Defne Samyeli, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Defne Samyeli: Kararım kesin, davayı açacağım!

Son dönemde Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' adlı kitabındaki iddialarla gündeme gelen Defne Samyeli, son olarak Sandal'a dava açacağını açıklamıştı.

Dün de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, “Mustafa Sandal kitabından sizinle ilgili bölümü çıkaracak, yine de dava açacak mısınız?” sorusu üzerine “Ben ‘dava açacağım’ deyip açmayanlardan değilim. Kararım kesin” dedi. (Hürriyet)

    Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Heidi Klum'un kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı!

    Heidi Klum'un kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı!

    Ümit Erdim'den eşine romantik doğum günü kutlaması

    Ümit Erdim'den eşine romantik doğum günü kutlaması

    Ünlü çift Emre Aydın-Eda Köksal bu evde yaşıyor!

    Ünlü çift Emre Aydın-Eda Köksal bu evde yaşıyor!

    'Afili Aşk’ ekibi sette de yemekte de birlikte

    'Afili Aşk’ ekibi sette de yemekte de birlikte

    Sıradaki Haber