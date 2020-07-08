‘Defne’yi onore ettim’

Beni Ağlatma’ kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli tarafından savcılığa verilen Mustafa Sandal, ifade verdi. “Onur, şeref ve saygınlığımı zedeleyecek ifadeler kullanıldı” diyen sunucu için şarkıcı, “Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümlelerle Defne Samyeli’yi onore ettim” açıklamasını yaptı. Samyeli uzlaşırsa dosya kapanacak. Aksi takdirde Sandal hakkında dava açılacak.