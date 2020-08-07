Deli Deli Küpeli ne zaman nerede kaç yılında çekildi? Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları ve konusu...



Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Deli Deli Küpeli, bu akşam ekranlara geliyor. Bolu'nun Elmalık köyünde çekilen Deli Deli Küpeli'nin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 100 dakikalık filmde Kemal Sunal'a Melike Zobu eşlik ediyor. İşte filmle ilgili ayrıntılar...



DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU NEDİR?

Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik kasabada halkı perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.

DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban

Melike Zobu- Casus Hatice

Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu

Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır

Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim

İhsan Yüce- Deli çavuş

Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa

Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü

Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu

Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet

Erol Özkök- Fırıncı

Hakkı Kıvanç- Komutan

Hakkı Üstün- Başhekim