Deli Deli Küpeli nerede, ne zaman çekildi? Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncuları...
Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Deli Deli Küpeli, bu akşam ekranlara geliyor. Bolu'nun Elmalık köyünde çekilen Deli Deli Küpeli'nin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 100 dakikalık filmde Kemal Sunal'a Melike Zobu eşlik ediyor. İşte filmle ilgili ayrıntılar...
Deli Deli Küpeli filmi 1986 yılında çekildi. Peki başrolde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın yer aldığı Deli Deli Küpeli filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU NEDİR?
Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik kasabada halkı perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.
DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban
Melike Zobu- Casus Hatice
Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
İhsan Yüce- Deli çavuş
Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
Erol Özkök- Fırıncı
Hakkı Kıvanç- Komutan
Hakkı Üstün- Başhekim