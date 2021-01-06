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06.01.2021 - 19:12 |

Deliha 2 oyuncuları kim? Deliha 2 konusu nedir, nerede çekildi?

Deliha 2 filmi sinemanın ardından televizyon ekranlarında da izleyene kahkaha tufanı yaşatacak. Gupse Özay'ın Zeliha karakterine hayat verdiği yerli komedi filmi Deliha oyuncu kadrosuyla da büyülüyor. Peki, Deliha 2 nerede çekildi?

Deliha 2 oyuncuları kim? Deliha 2 konusu nedir, nerede çekildi?
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Deliha filminin devamı olan Deliha 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini de yine başrol oyuncusu Gupse Özay yürütüyor. Filmin yapımcısı ise Necati Akpınar'dır. Film 2018 yılında vizyona girdi. İşte, Deliha 2 filmi oyuncu kadrosu...

DELİHA 2 FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda ise; Gupse Özay, Eda Ece, Ali Çelik, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Aksel Bonfil, Mert Öner, Fatih Özkan, Özlem Akınözü, Mehmet Er, Şeyma Gökşenli, Caner Alkaya, Ali Atlan, Hüseyin Elçi, Erol Serçe, Betal Özay yer alıyor. 

DELİHA 2 KONUSU 

Aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyerine çeviren Deliha’nın yaşadığı maceralar ekrana geliyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. 

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tipleme filmi filmi olan Deliha 2 çekim yeri merak konusu oldu. Filmin Köyceğiz’e bağlı Döğüşbelen köyündeki bir çiftlikçe çekildiği biliniyor.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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