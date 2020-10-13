Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 konusu nedir, film ne zaman vizyona girmişti?
12 Ocak 2018'de vizyona giren Deliha 2 filmi bu akşam SHOW TV'de ekrana gelecek. İzleyicilerin merakla araştırdığı filmin oyuncu kadrosu ve filmin konusunu haberimizde derledik. Komedi türündeki Deliha 2 çıktığı günden bugüne yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Deliha 2 oyuncuları ve filmin konusu...
Deliha 2 filminin konusu; Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?
Filmin senaristliğini yapan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay, Deliha 2 filmi ilk kez yönetmen koltuğunda oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Eda Ece, Mehmet Er, Özlem Akınözü ve Fatih Özkan gibi isimler bulunuyor. Jean-Paul Seresin’in görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müzikleri ise ilk filmde olduğu gibi Cem Yıldız’a ait.
DELİHA 2 OYUNCULARI
Gupse Özay
Eda Ece
Ali Çelik
Derya Alabora
Esin Eden
Hülya Duyar Fatma
Aksel Bonfil
Mert Öner
Fatih Özkan
Özlem Akınözü
Mehmet ErŞeyma Gökşenli
Caner Alkaya
Ali Atlan
Hüseyin Elçi
Erol Serçe
Betal Özay