Deliha filmi oyuncuları kimlerdir? Deliha filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ve başrolde Yalan Dünya dizisi ile parlayan Gupse Özay'ın yer aldığı komedi türündeki filmin yapımcılığını da bu türde kendisini ispatlamış olan Hakan Algül üstleniyor.
Gupse Özay'ın en çok izlenen filmleri arasında yer alan Deliha'da sevilen oyuncular da yer alıyor. Eğlenceli hikayesi ve kadrosu ile Deliha oyuncuları ve konusu ile ilgili detayları sizler için derledik.
DELİHA KONUSU
Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.
DELİHA OYUNCULAR
Gupse Özay Rolü : Zeliha
Derya Alabora Rolü : Aysel
Cihan Ercan Rolü : Cemal
Barış Arduç Rolü : Cemil
Zeynep Çamcı Rolü : Meryem
Hülya Duyar Rolü : Fatma
Cenk Durmazel Rolü : Fevzi
Korhan Herduran rolü: Tayyar