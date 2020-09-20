MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Deliha filmi oyuncuları kimlerdir? Deliha filmi konusu ve oyuncu kadrosu
20.09.2020 - 20:03 |

Deliha filmi oyuncuları kimlerdir? Deliha filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ve başrolde Yalan Dünya dizisi ile parlayan Gupse Özay'ın yer aldığı komedi türündeki filmin yapımcılığını da bu türde kendisini ispatlamış olan Hakan Algül üstleniyor.

Deliha filmi oyuncuları kimlerdir? Deliha filmi konusu ve oyuncu kadrosu
ABONE OL


Gupse Özay'ın en çok izlenen filmleri arasında yer alan Deliha'da sevilen oyuncular da yer alıyor. Eğlenceli hikayesi ve kadrosu ile Deliha oyuncuları ve konusu ile ilgili detayları sizler için derledik.

DELİHA KONUSU

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA OYUNCULAR

Gupse Özay Rolü : Zeliha
Derya Alabora Rolü : Aysel
Cihan Ercan Rolü : Cemal
Barış Arduç Rolü : Cemil
Zeynep Çamcı Rolü : Meryem
Hülya Duyar Rolü : Fatma
Cenk Durmazel Rolü : Fevzi
Korhan Herduran rolü: Tayyar

20 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seda Bakan: Haftaya ekranlardayım!

Seda Bakan: Haftaya ekranlardayım!

Masterchef eleme adayları kimler oldu 19 Eylül 2020? Masterchef kimler potada, hangi yarışmacılar?

Masterchef eleme adayları kimler oldu 19 Eylül 2020? Masterchef kimler potada, hangi yarışmacılar?

Masumlar Apartmanı oyuncuları ve karakterleri kimler, nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir, hangi kitaptan uyarlama?

Masumlar Apartmanı oyuncuları ve karakterleri kimler, nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir, hangi kitaptan uyarlama?

Kuzey Yıldızı 33. yeni bölüm fragmanı... 32. bölüm izle

Kuzey Yıldızı 33. yeni bölüm fragmanı... 32. bölüm izle

Sıradaki Haber