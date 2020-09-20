Deliha filmi oyuncuları kimlerdir? Deliha filmi konusu ve oyuncu kadrosu



Gupse Özay'ın en çok izlenen filmleri arasında yer alan Deliha'da sevilen oyuncular da yer alıyor. Eğlenceli hikayesi ve kadrosu ile Deliha oyuncuları ve konusu ile ilgili detayları sizler için derledik.

DELİHA KONUSU

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA OYUNCULAR

Gupse Özay Rolü : Zeliha

Derya Alabora Rolü : Aysel

Cihan Ercan Rolü : Cemal

Barış Arduç Rolü : Cemil

Zeynep Çamcı Rolü : Meryem

Hülya Duyar Rolü : Fatma

Cenk Durmazel Rolü : Fevzi

Korhan Herduran rolü: Tayyar