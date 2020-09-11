Deliler Fatih'in Fermanı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Deliler Fatih'in Fermanı ne zaman çekildi?

Deliler Fatih'in Fermanı filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olömaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Deliler Fatih'in Fermanı filminin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Cem Uçan, İsmail Filiz, Nur Fettahoğlu, Yetkin Dikinciler, Gülşah Şahin, Gökçe Özyol ve Hakan Yufkacıgil gibi isimler yer alıyor. İşte Deliler Fatih'in Fermanı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ KONUSU

Fatih Sultan Mehmet’in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad’ı öldürmesi için Baba Sultan’a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar’dan oluşan Deliler Birliği’ni Kuman’la birlikte Edirne’den Targoviçte’ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad’ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler’in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad’ı infaz etmektir. Osman Kaya yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş’i Erkan Petekkaya, Gökkurt'u Cem Uçan, Aşgar'ı İsmail Filiz, Alaca'yı Nur Fettahoğlu, Baba Sultan'ı Yetkin Dikinciler, Fatih Sultan Mehmet’i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Kadrosunda Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Gökçe Özyol, Mehmet Pala, Batın Uçan gibi isimlerin de yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan üstlenirken, senaryo ise Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'ın imzasını taşıyor.

DELİLER FATİH'İN FERMANI OYUNCU KADROSU

Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Cem Uçan, Berat Efe Parlar, Hakan Yufkacıgil, Rüzgar Aksoy, Demet Tuncer ve Gülşah Şahin Uçan rol alıyor.