MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demet Akalın alışveriş turunda
26.09.2020 - 15:54 |

Demet Akalın alışveriş turunda

Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Demet Akalın alışveriş turunda
ABONE OL

Şarkıcı Alişan ile birlikte gerçekleştirdiği programın canlı yayınından sonra alışveriş merkezine gelen Demet Akalın, dostları ile buluşarak Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restorant'ta öğle yemeği yedi.

Yemek sonrası alışveriş turuna çıkan ünlü sanatçı, başta Beymen olmak üzere dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Telefon görüşmesi eşliğinde vitrinleri inceleyen Akalın, kendisini görüntüleyen gazetecilere "kolay gelsin" demekle yetindi. Kısa sürede alışveriş turunu da tamamlayan Demet Akalın, özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Demet Akalın alışveriş turunda

Magazin Haberleri Bülteni (26 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mihrişah Valide Sultan kimdir? Mihrişah Valide Sultan kimin eşiydi?

Mihrişah Valide Sultan kimdir? Mihrişah Valide Sultan kimin eşiydi?

Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı... 13. son bölüm izle

Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı... 13. son bölüm izle

Arka Sokaklar 558. bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 559. yeni bölüm fragmanı yayında?

Arka Sokaklar 558. bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 559. yeni bölüm fragmanı yayında?

Pelin Karahan: Üçüncü çocuğu düşünmüyorum

Pelin Karahan: Üçüncü çocuğu düşünmüyorum

Sıradaki Haber