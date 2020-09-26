Demet Akalın alışveriş turunda

Şarkıcı Alişan ile birlikte gerçekleştirdiği programın canlı yayınından sonra alışveriş merkezine gelen Demet Akalın, dostları ile buluşarak Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restorant'ta öğle yemeği yedi.

Yemek sonrası alışveriş turuna çıkan ünlü sanatçı, başta Beymen olmak üzere dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Telefon görüşmesi eşliğinde vitrinleri inceleyen Akalın, kendisini görüntüleyen gazetecilere "kolay gelsin" demekle yetindi. Kısa sürede alışveriş turunu da tamamlayan Demet Akalın, özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.