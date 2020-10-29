Demet Akalın: Göndermeyi iadeli geri gönderiyorum

Bestemsu Özdemir’in rol aldığı 'Türbülans' adlı oyun, önceki akşam Profilo Kültür Merkezi’nde perde açtı. Kültür merkezine giderken aracının lastiklerinden birinin havasının indiğini fark eden oyuncu, Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda durdu. İnen lastiği hava pompasıyla şişiren Özdemir, “Böyle işleri erkek arkadaşım yoksa kendim hallediyorum” dedi.

DEMET AKALIN'DAN TEPKİ

Aracının lastiklerini şişirirken objektiflere yansıyan Özdemir'in bu görüntüsü sonrası Demet Akalın'ın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" açıklaması yeniden gündeme geldi.

22. Sayfa'nın bu konuyla ilgili paylaşımının altına yorum yapan Akalın, kendini şu sözlerle savundu:

"Yalnız bu hava basmayı 6 yaşındaki kızım da yapar! Göndermeyi iadeli geri gönderiyorum! Not: Bizim yolda kalan kız arkadaşımın arabasını gelen yol servisi(3 erkek) 5 saatte çekebildi! İyi günler."