Demet Akalın: Kızıma, namusuma laf etmeyeceksin

Demet Akalın, bir mekandan çıkarken dışarıda bekleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Yakında yeni bir programa başlayacak olan şarkıcı, "Alişan ile birlikte sunacağız, çok heyecanlıyım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medyada bazı kısıtlamalar olacak" şeklindeki açıklaması hakkında Akalın, "Vallahi 'sosyal medyama dokunma' gibi bir takım açıklamalar olur ama sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin" ifadelerini kullandı.