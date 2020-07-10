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HaberlerMagazin Haberleri Demet Akalın: Kızıma, namusuma laf etmeyeceksin
10.07.2020 - 09:18 | | DENİZ BOY

Demet Akalın: Kızıma, namusuma laf etmeyeceksin

Tatili Çeşme-Dalyan'daki lüks evinde geçiren Demet Akalın, önceki akşam görüntülendi.

Demet Akalın: Kızıma, namusuma laf etmeyeceksin
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Demet Akalın, bir mekandan çıkarken dışarıda bekleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Yakında yeni bir programa başlayacak olan şarkıcı, "Alişan ile birlikte sunacağız, çok heyecanlıyım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medyada bazı kısıtlamalar olacak" şeklindeki açıklaması hakkında Akalın, "Vallahi 'sosyal medyama dokunma' gibi bir takım açıklamalar olur ama sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin" ifadelerini kullandı. 

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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