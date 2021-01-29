Demet Akalın-Okan Kurt'tan Uludağ alışverişi

Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt, Markalar Sokağı'nda mağazaları gezdikten sonra kızları Hira için alışveriş yaptılar.

Alışveriş turlarını tamamladıktan sonra vale noktasına gelerek araçlarını bekleyen çift, bu sırada karşılaştıkları basın mensuplarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Hafta sonu Uludağ'a gideceklerini belirten Kurt, "Birkaç eksiğimiz vardı, onları almaya geldik" dedi.