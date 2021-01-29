MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demet Akalın-Okan Kurt'tan Uludağ alışverişi
29.01.2021 - 11:46 |

Demet Akalın-Okan Kurt'tan Uludağ alışverişi

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Demet Akalın-Okan Kurt'tan Uludağ alışverişi
ABONE OL

Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt, Markalar Sokağı'nda mağazaları gezdikten sonra kızları Hira için alışveriş yaptılar.

Alışveriş turlarını tamamladıktan sonra vale noktasına gelerek araçlarını bekleyen çift, bu sırada karşılaştıkları basın mensuplarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Hafta sonu Uludağ'a gideceklerini belirten Kurt, "Birkaç eksiğimiz vardı, onları almaya geldik" dedi. 

    Magazin Haberleri Bülteni (29 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başkanı ve teknik direktörü 'Türk' Slovak takımı; Partizan Bardejov

    Başkanı ve teknik direktörü 'Türk' Slovak takımı; Partizan Bardejov

    Beşiktaş'ın efsane kalecisi Varol Ürkmez hayatını kaybetti

    Beşiktaş'ın efsane kalecisi Varol Ürkmez hayatını kaybetti

    Ekrem Kılıçarslan, Hatayspor'da

    Ekrem Kılıçarslan, Hatayspor'da

    Gelsenkirchen'de Mesut Özil sevinci

    Gelsenkirchen'de Mesut Özil sevinci

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet