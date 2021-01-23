Demet Akalın tepki göstermişti! TDK'ya göre hangisi doğru?

Demet Akalın, Instagram'da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi hesabını etiketleyerek, 'ilköğretim' kelimesinin 'il-köğ-re-tim' şeklinde hecelenmesine tepki gösterdi: Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?

TDK: KİTAP DOĞRU

Türk Dil Kurumu’na göre; MEB’in Türkçe kitabındaki heceleme biçimi doğru. TDK’nın sitesinde bitişik yazılan kelimelerdeki heceleme kuralı şöyle açıklanıyor:

"İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul vb."

"AĞIZ AÇMA SAYISI İLE HECELENİYOR"

Bir ilkokul öğretmeni de konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yeni müfredata göre kelime ‘il-köğ-re-tim’ şeklinde heceleniyor. Birleşik sözcükler, hecelerin ağızdan çıktığı şekliyle bölünüyor. Kelime, ağız açma sayısı ile heceleniyor. Eskiden böyle değildi, ancak en az 5 senedir bu şekilde kullanılıyor."