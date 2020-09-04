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04.09.2020 - 12:53 |

Demet Akalın ve Suna Aydın alışveriş turunda

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Demet Akalın, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Demet Akalın ve Suna Aydın alışveriş turunda
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Alişan ile birlikte yaptıkları sabah programı sonrası 'Masterchef 2019' yarışmasıyla tanınan Suna Aydın ile birlikte alışveriş merkezine gelen Demet Akalın, Markalar Sokağı'ndan alışveriş yaptı.

Ünlü şarkıcı, müdavimi olduğu markaları ziyaret ederek, kısa sürede alışverişini tamamladı. Ünlü popçu, daha sonra Suna Aydın ile birlikte Masa Restaurant'a geçerek öğle yemeği yedi.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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