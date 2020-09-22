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22.09.2020 - 10:58 |

Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme

Demet Akalın, dün yayınlanan programında makyaj markası çıkaran eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme yaptı. Akalın, isim vermeden "Ben de çıkartabilirim bu kadar efül efüller çıkarırken" dedi.

Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme
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Hafta içi her sabah Alişan'la sabah programı yapan Demet Akalın, dün yayınlanan programda bir ara yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin Ciğerci'ye markası üzerinden laf attı.

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"EFÜL ÜFÜLLER MAKYAJ MALZEMESİ ÇIKARIYOR"
Sivri diliyle tanınan Demet Akalın, geçtiğimiz sene hiç ayrılmadığı yakın arkadaşı Selin Ciğerci ile tartışarak arkadaşlığını bitirdi. Bir süredir görüşmeyen ve isimlerini dahi anmayan ikili, dün yeniden gündem oldu. Demet Akalın, dün sabah yayınlanan programında "Bir makyaj koleksiyonu çıkartabilirim, bu kadar efül efüller çıkartırken" dedi.

SELİN'E LAF MI ATTI?
Akalın'ın bu lafları ise kendi makyaj markasını çıkartarak kısa sürede ürün çeşitliliğini artırarak kazanç sağlayan Selin Ciğerci'ye gönderme olarak yorumlandı.

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KENDİSİNİ ÖVDÜ
Öte yandan 48 yaşındaki Demet Akalın, Instagram hesabından programda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "İnsan mısın be kızım" deyip kendisini övdü.

Demet Akalından eski dostu Selin Ciğerciye gönderme

Demet Akalından eski dostu Selin Ciğerciye gönderme

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