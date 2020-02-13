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13.02.2020 - 15:16 |

Demet Akalın'dan takipçisine Türkçe dersi

Yazım yanlışlarıyla sürekli gündeme gelen Demet Akalın, bir takipçisinin yorumuna cevap verdi. Akalın, takipçisine; "Abla sen önce 'bununla' yazmayı öğren" dedi.

Demet Akalın'dan takipçisine Türkçe dersi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın, yakın arkadaşı Alişan ile şarkı söylediği eski bir videoyu "Kardeşim" notuyla yayınladı.

Bir takipçisi Akalın'ın paylaşımına, "3 gün sonra buna da küsersin" yorumunu yaptı. Yazım yanlışları ile zaman zaman dalga konusu olan Akalın, takipçisine adeta Türkçe dersi verdi ve şu sözleri söyledi:

"Abla sen önce 'bununla' yazmayı öğren. Evindeki canlıları uyut. Sonra gel, yorum yap. Ne boşsun. Ayy acıdım sana şu an."

Demet Akalından takipçisine Türkçe dersi

Akalın, yakın zamanda arkadaşları Özlem Ada Şahin, Berkay Şahin, Selin Ciğerci ve Fatih Ürek ile küsmüştü.

 

13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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