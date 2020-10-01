Demet Akalın'ın maskesi dikkat çekti

Alişan ile birlikte Star Tv ekranlarında 'Sabah Sabah' adlı programı sunan güzel şarkıcı, program sonrası soluğu alışverişte aldı. Giydiği kıyafetlerle her zaman dikkatleri üzerine toplayan Akalın'ı bu kez alışveriş turunda yakın arkadaşı Esra Balamir'de yalnız bırakmadı.

Akalın, "Çekimden çıktık. Esra ile birlikte hem alışveriş yaptık, hem de baş başa kahve içelim dedik" açıklamasında bulundu. Ayrıca Demet Akalın'ın üzerinde kendi adı yazılı maskesi ise dikkatlerden kaçmadı.