Demet Akalın'ın neşesi yerinde

Son günlerde 'Ala' düeti ile adından söz ettiren Demet Akalın, öğle saatlerinde bir arkadaşı ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde görüntülendi. Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da yemek yiyen şarkıcı, daha sonra alışverişin keyfini çıkardı.

Giyim tarzı ile sürekli gündeme gelen Demet Akalın'ın sade ve spor giyimi dikkat çekerken, neşesinin oldukça yerinde olduğu da gözlerden kaçmadı.