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HaberlerMagazin Haberleri Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti
21.07.2020 - 14:54 |

Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili şarkıcı Demet Akalın'dan tartışma yaratan bir paylaşım geldi.

Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti
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Demet Akalın, Twitter hesabı üzerinden "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" mesajını paylaştı. Takipçileri, ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Akalın, kendisine yazılan "Sana göre sorun uzun, iri olması ve beton dökülmesi mi? Sence daha kolay yolları mı tercih etmeliydi canavar?" yorumunun ardından açıklama yaptı: İfadesinde 'kıskançlık krizine girdim' diyor! Ulan hangi kriz, hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!

Demet Akalının Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti
Demet Akalının Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti

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