Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti

Demet Akalın, Twitter hesabı üzerinden "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" mesajını paylaştı. Takipçileri, ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Akalın, kendisine yazılan "Sana göre sorun uzun, iri olması ve beton dökülmesi mi? Sence daha kolay yolları mı tercih etmeliydi canavar?" yorumunun ardından açıklama yaptı: İfadesinde 'kıskançlık krizine girdim' diyor! Ulan hangi kriz, hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!