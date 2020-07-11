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HaberlerMagazin Haberleri Demet Akbağ, Ata Demirer’i tıraş etti
11.07.2020 - 13:36 |

Demet Akbağ, Ata Demirer’i tıraş etti

Usta oyuncu Demet Akbağ, ‘Eyvah Eyvah’ ve ‘Hedefim Sensin’ filmlerindeki rol arkadaşı Ata Demirer’in 6 Temmuz'daki doğum gününde sürpriz yapıp Bozcaada’ya gitmişti. Demet Akbağ, teknede ünlü komedyeni tıraş etti.

Demet Akbağ, Ata Demirer’i tıraş etti
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Ata Demirer, yakın arkadaşı Demet Akbağ ile birlikte Bozcaada'da tatil yapıyor. Birçok filmde birlikte rol aldığı Demet Akbağ'ı Bozcaada'ki evinde ve teknesinde misafir eden komedyen, Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaştı.

Demet Akbağ'ın, kendisine sakal tıraşı yaptığı anları yayınlayan Ata Demirer'in videosu yüz binlerce beğeni aldı.

Demet Akbağ, Ata Demirer’i tıraş etti

Magazin Haberleri Bülteni (11 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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