Demet Akbağ, Ata Demirer’i tıraş etti

Ata Demirer, yakın arkadaşı Demet Akbağ ile birlikte Bozcaada'da tatil yapıyor. Birçok filmde birlikte rol aldığı Demet Akbağ'ı Bozcaada'ki evinde ve teknesinde misafir eden komedyen, Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaştı.

Demet Akbağ'ın, kendisine sakal tıraşı yaptığı anları yayınlayan Ata Demirer'in videosu yüz binlerce beğeni aldı.