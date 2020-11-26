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26.11.2020 - 13:47 |

Demet Akbağ dizi setlerine geri dönüyor

Türk tiyatrosunun, sinema ve dizi dünyasının önemli kadın oyuncularından Demet Akbağ, 6 yıl aradan sonra dizi setlerine geri dönüyor.

Demet Akbağ dizi setlerine geri dönüyor
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Akbağ, 1986 yılında 'Perihan Abla' isimli dizide göründükten sonra, birçok farklı yapımda da değişik rollerle ekranda olmaya devam etti. 'Bir Demet Tiyatro' isimli televizyon yapımında 'Lütfiye', 'Züleyha', 'Feriştah' karakterleri ile yer alan usta oyuncu, çeşitli televizyon programları da yaptı.

2013-2014 sezonunda yayınlanan Fırıldak Ailesi dizisindeki rolünden sonra uzun süre dizilere kapısını kapatan Akbağ, geçtiğimiz ay Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı.

Şimdi de ünlü oyuncunun yeni bir diziyle ekranlara döneceği iddia edildi. Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre oyuncu, 'Akrep' isimli Star TV için hazırlıkları devam eden dizinin başrolünde yer alıyor.

Evrim Alasya’nın da dizide oynayacağı ve projenin arkasındaki ismin ise tanınmış televizyoncu İrfan Şahin olduğu belirtiliyor.

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